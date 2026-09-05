Hatay Arsuz'da otluk alan yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde çıkan otluk alan yangını, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan otluk alan yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Pirinçlik Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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