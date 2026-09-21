Hatay Belen\'de kum yüklü kamyon devrildi, yaralanan sürücü ekiplerce kurtarıldı

Hatay Belen'de kum yüklü kamyon devrildi, yaralanan sürücü ekiplerce kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Belen ilçesi Çakallı mevkiinde seyir halindeyken devrilen kum yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Yaralı, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edilirken bölgede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen kum yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Kaza; Belen ilçesi Çakallı mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan kum yüklü kamyon, devrildi. Kazada yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kısa sürede kurtarıldı. Yaralı, olay yerindeki ilk işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza nedeniyle bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınırken, ekiplerin çalışmalarının ardından olay yerindeki güvenlik önlemleri sağlandı.
Kaynak: İHA
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