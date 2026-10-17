Hatay Büyükşehir itfaiyesi Belen'deki konteyner yangınını kontrol altına aldı - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir itfaiyesi Belen'deki konteyner yangınını kontrol altına aldı

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Hatay Büyükşehir itfaiyesi Belen\'deki konteyner yangınını kontrol altına aldı
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Hatay’ın Belen ilçesinde taş ocağı civarındaki konteynerde çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesinin ardından konteynerde soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde taş ocağı yakınındaki konteynerde çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Belen ilçesinde taş ocağı civarında bulunan konteynerlerde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından konteynerde soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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