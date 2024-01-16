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Hatay'da 12 Bin 400 Adet Gümrük Kaçağı Makaron ve Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 12 Bin 400 Adet Gümrük Kaçağı Makaron ve Sigara Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde yapılan aramalarda, bir iş yerinde ve bir evde toplamda 12 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak üç şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay\'da 12 Bin 400 Adet Gümrük Kaçağı Makaron ve Sigara Ele Geçirildi
16.01.2024 - 09:08,
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Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde iş yerinde ve evde yapılan aramada 12 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda Payas Çağlalık Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve ikamette, Dörtyol Numune Evler Mahallesi'nde durdurulan R.Ç. adlı şahsın yapılan üst aramasında; gümrük kaçağı 12 bin 400 adet makaron, bin 170 paket sigara, 980 adet doldurulmuş makaron, 9 adet elektronik sigara likiti, 14 adet elektronik sigara, 100 adet puro, 3 kilogram kaçak çay, 400 gram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak R.Ç., F.A. ve M.S. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Numune Evler Mahallesi, Dörtyol, Hatay, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 12 Bin 400 Adet Gümrük Kaçağı Makaron ve Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika


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