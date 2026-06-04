Hatay\'da 2 Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'ın Defne ve Kırıkhan ilçelerinde haklarında adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan M.A.D. Defne'de. Silahla tehdit suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K. Kırıkhan'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY