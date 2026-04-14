Kırıkhan\'da evin terası alevlere teslim oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 katlı müstakil evin terası alevlere teslim olarak yandı.

Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde çıktı. Evin teras kısmından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. - HATAY