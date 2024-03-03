Hatay\'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

İskenderun'da yapılan uygulamalarda 8 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1085 araç ve 310 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda; 1 av tüfeği, 51 adet 7.65 fişek, 23 adet 9 mm çapında fişek, 25 av tüfeği fişeği, 32 gram cannabinoid, 3 gram cannabinoid ham maddesi, 303 captagon, yaklaşık 10 metre uzunluğunda kablo, çok miktarda bakır kablo ve 3 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilirken toplamda 8 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamada; aranan 4 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 2'si tutuklandı.