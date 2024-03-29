Hatay'da polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında 25 göçmen yakalandı. Aracın bagaj kısmına saklanan 2 şahsın yakalanma anı kameraya yansıdı.
Hatay'da göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye karşı çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; İskenderun yoluna bir araç içinde yapılan aramada sınırı kaçak yollarla geçen 8 göçmen şahıs, il dışına çıkmak için otogar çıkışında bekleyen 5 göçmen şahıs ile Kuzeytepe Mahallesi'nde bir metruk bina içinde saklanan 3 göçmen şahıs olmak üzere toplam 16 göçmen şahıs yakalandı.
Ayrıca Topboğazı- Belen istikametinde 28 Mart tarihinden polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 9 göçmen şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin araçta yaptığı arama esnasında 2 kaçak göçmenin bagajda yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.
Olaylarla ilgili kaçak göçmen şahısların barınma ve nakillerini sağlayan A.D. ve N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskınla yakalanan göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken araçtan inip yaya olarak kaçan yabancı uyruklu S.E'yi yakalama çalışmaları devam ediyor. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da 25 Göçmen Yakalandı, Yakalanan Şahısların Anıları Kameraya Yansıdı - Son Dakika
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde düzenlediği 2 ayrı saldırıda 17, bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ise 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarını sürdürüyor.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün meydana gelen iki ayrı yaralama olayıyla ilgili iki şüpheli yakalandı. İlk olayda E.T. isimli kişi silahla yaralanırken, ikinci olayda A.S.Y. isimli kişi pompalı tüfekle yaralandı. Şüpheliler S.T. ve Ö.T. olarak belirlendi. Ö.T. polis tarafından gözaltına alınırken, S.T. ise firari durumda. Ayrıca, yaralama olayının gerçekleştiği iş yerinde de kurşun izleri bulundu ve saldırıyı gerçekleştiren A.T. isimli şüpheli pompalı tüfekle yakalandı. A.T'nin ifadesine göre, S.T. ve Ö.T. ile aralarında husumet bulunuyor ve saldırı bu nedenle gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde avukatlık yapan Aydın Ceylan, bir binadan çıkarken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ayağından vuruldu. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Yozgat merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ise akıllı cep telefonları, laptop bilgisayar, flash bellek, sim kartları ve örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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