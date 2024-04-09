Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Bolu'da makas atan sürücü kaza yaptıktan sonra kaçtı, sonra geri döndü

Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde bir sürücü, 2 otomobile makas atarak kaza yapmalarına sebep oldu ve olay yerinden kaçtı. Ancak daha sonra geri dönerek kaza mahaline geldi. Polis ekipleri olayı soruştururken, kazaya karışan tüm sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.