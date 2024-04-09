Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R. A. K. idaresindeki 31 P0 816 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 31 AGM 908 plakalı otomobil ile 31 PAG 99 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 3 aracın sürücüsü ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde bir sürücü, 2 otomobile makas atarak kaza yapmalarına sebep oldu ve olay yerinden kaçtı. Ancak daha sonra geri dönerek kaza mahaline geldi. Polis ekipleri olayı soruştururken, kazaya karışan tüm sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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