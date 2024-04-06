Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün Dörtyol ilçesinde yaptığı denetimlerde, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde 04 Nisan'da gerçekleştirilen denetimler sırasında, toplamda 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bu olaya karıştığı tespit edilen A.G. isimli şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten yasal işlem yapıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden Dörtyol'da 3 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu - Son Dakika
Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada kullanımı yasak 3 bıçak ve 1 satır ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde çıkan yangında bir ev, ahır, samanlık ve atölye kullanılamaz hale geldi. Yangın, Satı Mehmet Gürtekin'e ait ahşap evde bilinmeyen sebeple çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evin yanı sıra atölye, ahır ve garaja sıçradı. Komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Yangında ev, ahır, garaj ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Aksaray'da bir kömür satış ofisine ait tır dorsesinde çıkan yangında, yüklü olan mangal kömürleri zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve güvenli bölgeye taşınan kömürler soğutuldu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda 2,27 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürülerek sorgulanacak.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.
Bolu'dan gelen 6 kafadar, Amasra ilçesinde bulunan mezarlıkta define aramak için kazı yaparken polis tarafından yakalandı. Şahısların adliyeye çıkartıldığı esnada biri, 'Her şey devletimiz için' mesajı verdi. Şahısların suçlarını inkar ettiği ve malzemelerin kendilerine ait olmadığını söylediği öğrenildi.
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