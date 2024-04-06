Hatay Emniyet Müdürlüğü\'nden Dörtyol\'da 3 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

Bolu'dan gelen 6 kafadar define aramak için Amasra'da kazı yaptı

Bolu'dan gelen 6 kafadar, Amasra ilçesinde bulunan mezarlıkta define aramak için kazı yaparken polis tarafından yakalandı. Şahısların adliyeye çıkartıldığı esnada biri, 'Her şey devletimiz için' mesajı verdi. Şahısların suçlarını inkar ettiği ve malzemelerin kendilerine ait olmadığını söylediği öğrenildi.