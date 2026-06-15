Hatay\'da 4 Hırsız Tutuklandı

Hatay'da 6 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla hırsızlık suçlarına karşı yürüttüğü başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İskenderun'un Numune ve Yunus Emre Mahalleleri ile Belen ilçesinde meydana gelen ve vatandaşlarımızı mağdur eden toplam 6 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları tespit edilen şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Ekiplerimizin titizlikle yürüttüğü saha çalışmaları ve teknik takipler neticesinde şüpheliler; M.K, H.K, İ.B ve M.Ş.B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda teknik malzeme ile hırsızlık yoluyla elde edildiği tespit edilen çeşitli emtialar; spiral makinesi, şarjlı matkap, çeşitli el aletleri (çekiç, tornavida, boru anahtarı, metre, anahtar takımları), projektör ve elektrik kabloları, Kask, laptop, spor ayakkabı ve kol saati ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - HATAY