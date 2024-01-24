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Hatay'da ağır hasarlı bina yıkımı sırasında iş makinesi çöktü, operatör yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da ağır hasarlı bina yıkımı sırasında iş makinesi çöktü, operatör yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Kuşalanı Mahallesi'nde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Çökme sonucunda bina, iş makinesinin üzerine yıkıldı ve operatör yaralandı. Yaralı operatör, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Hatay\'da ağır hasarlı bina yıkımı sırasında iş makinesi çöktü, operatör yaralandı
24.01.2024 - 12:26,  Güncelleme: 12:27
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Hatay'da ağır hasarlı bina, yıkım esnasında iş makinesinin üzerine çöktü. Çökme sonrası operatör yaralandı.

Olay, Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan ağır hasarlı binanın yıkımı esnasında çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte bina, iş makinesinin üzerine yıkıldı. Yaralanan operatör, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da ağır hasarlı bina yıkımı sırasında iş makinesi çöktü, operatör yaralandı - Son Dakika


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