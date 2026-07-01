Erzin\'de tır alevlere teslim oldu

Hatay'ın Erzin ilçesinde ağır tonajlı tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen ağır tonajlı tırda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, araçta soğutma çalışması yaptı. Yanan ağır tır kullanılmaz hale geldi. - HATAY