Hatay\'da korkutan yangın: Akaryakıt istasyonunun yanındaki bina alevlere teslim oldu

Hatay'da akaryakıt istasyonunun yanındaki müstakil binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, İskenderun ilçesinde Ayakkabıcılar Çarşısı mevkiinde yaşandı. Akaryakıt istasyonunun yanı başında bulunan müstakil binada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin'in yönetiminde gerçekleşen müdahalede alevler akaryakıt istasyonuna sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında bina kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, alevlerin çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etti. - HATAY
