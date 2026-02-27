Hatay'da Akrobatik Sürücüye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Akrobatik Sürücüye Ceza

Hatay\'da Akrobatik Sürücüye Ceza
27.02.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada akrobatik hareket paylaşan motosiklet sürücüsüne 6 bin 908 TL ceza kesildi.

Hatay'da akrobatik hareketler yapıp 'İsyanlardayız' yazılı sosyal medyada paylaşımları yapan motosikletli sürücüye 6 bin 908 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik sosyal medya denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda akrobatik hareketler yaptığı görüntülerini sosyal medyada paylaşan motosikletli K.D., ekiplerin sanal devriyesine takıldı. 'İsyanlardayız' diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücü, kısa sürede tespit edildi. Sürücüye; çeşitli maddelerden 6 bin 908 TL cezai işlem uygulandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Hatay, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Akrobatik Sürücüye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yer yarıldı, iki araç içine düştü Yer yarıldı, iki araç içine düştü
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Ezberleri bozdu, zor denileni başardı İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi Ezberleri bozdu, zor denileni başardı! İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi
Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti Daha hayatının baharındaydı Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti! Daha hayatının baharındaydı

10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:38
Aynı detaya dikkat çektiler Bütün İngiltere Fenerbahçe’yi konuşuyor
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
10:24
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
09:52
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı İşte her şeyi başlatan görüntü
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:09
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran’dan peş peşe açıklamalar geldi
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 10:48:41. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Akrobatik Sürücüye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.