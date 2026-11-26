Hatay'da Antakya ve Erzin'deki yangınlar itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ve Erzin ilçelerinde farklı noktalarda çıkan yangınlara Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgelerde soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Antakya ve Erzin ilçelerinde farklı noktalarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçelerin farklı noktalarında meydana gelen yangınlara Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgelerde soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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