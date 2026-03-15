Defne'de apartman dairesinden alevler yükseldi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Defne'de apartman dairesinden alevler yükseldi

Defne'de apartman dairesinden alevler yükseldi
15.03.2026 02:41  Güncelleme: 02:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Defne ilçesindeki bir apartmanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı, evde hasar oluştu.

Hatay'ın Defne ilçesinde alevlere teslim olan apartman dairesindeki yangın diğer daireler sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Defne ilçesine bağlı Hancağız Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Apartmanın 2.katındaki daireden alevler yükseldi. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında evde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 03:05:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.