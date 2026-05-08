Arsuz\'da apartman dairesinden alevler yükseldi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3.katında yaşandı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY