Hatay'da araç motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Kumlu İlçesi Gökçeoğlu Mahallesinde aracın motor kısmına sıkışan kediyi fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayvanı çıkarmak için çalışma başlattı. Motor kısmında sıkışan kedi, ekiplerin özverili çalışmasıyla kurtarıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da araç motoruna sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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