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Hatay'da araç parkı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da araç parkı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Erzin ilçesinde araç parkı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, M.Ç. adlı kişi elindeki bıçakla Aziz Akgök'ü 4 darbeyle yaraladı. Akgök, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan M.Ç. ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay\'da araç parkı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
05.01.2024 - 22:21,  Güncelleme: 22:24
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Hatay'ın Erzin ilçesinde araç parkı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi 12. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, araç park yeri meselesi yüzünden M.Ç. ve Aziz Akgök arasında kavga çıktı. M.Ç. elindeki bıçakla Akgök'ü 4 darbeyle yaraladı. Akgök, olay yerinde hayatını kaybetti. Arbede esnasında yaralanan M.Ç. de 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Akgök'ün cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Bahçelievler Mahallesi, Erzin, Hatay, Olaylar, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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