Hatay'da aracın motor kısmına giren kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde meydana geldi. Aracın motor kısmına giren kediyi fark eden araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yavru kedi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kontrolleri yapılan kedi, beslendikten sonra doğaya bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da aracın motor kısmına giren kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?