Hatay'da aranan şahıslara yönelik çalışmalarda hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik asayiş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Antakya ilçesinde 12 Temmuz tarihinde yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan O.D. yakalandı. O.D işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da aranan şahıs 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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