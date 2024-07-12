Hatay'da aranan şahıs 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da aranan şahıs 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla yakalandı

Hatay\'da aranan şahıs 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamak için yaptıkları çalışmalarda, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan O.D.'yi Antakya ilçesinde yakaladı. O.D. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

12.07.2024 15:14
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Hatay'da aranan şahıslara yönelik çalışmalarda hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik asayiş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Antakya ilçesinde 12 Temmuz tarihinde yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan O.D. yakalandı. O.D işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da aranan şahıs 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da aranan şahıs 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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