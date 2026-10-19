Hatay\'da Asi Nehri\'ne düşen koç itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi

Hatay'da Asi Nehri'ne düşen koç itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen koç, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan sağ salim çıkarıldı. Kurtarılan koç sahibine teslim edildi; küçükbaş hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'da Asi Nehri'ne düşen koç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Asi Nehri'ne düşen küçükbaş hayvanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışması sonucu sudan sağ salim çıkarılan koç, sahibine teslim edildi. Küçükbaş hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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