HBB UKOME Haziran ayı toplantısında 28 gündem maddesi karara bağlandı - Son Dakika
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HBB UKOME Haziran ayı toplantısında 28 gündem maddesi karara bağlandı

HBB UKOME Haziran ayı toplantısında 28 gündem maddesi karara bağlandı
26.06.2026 09:22  Güncelleme: 09:23
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Hatay Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında, Ata Köprüsü'nün yıkım nedeniyle 1 Temmuz'dan itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılması dahil 28 gündem maddesi karara bağlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin haziran ayı toplantısında Ata Köprüsü'nün 1 Temmuz'dan itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılması başta olmak üzere kent ulaşımına ilişkin 28 gündem maddesi karara bağlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Haziran Ayı Olağan Toplantısı, HBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör başkanlığında gerçekleştirildi. Kentte şehir içi ulaşım sisteminin güvenli, düzenli ve sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla yapılan toplantıda 28 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Devlet Su İşleri 63. Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hatay Asi Nehri Taşkın Koruma" çalışması kapsamında, Ata Köprüsü'nün yıkılarak yeniden yapılması projesi nedeniyle 1 Temmuz 2026 tarihinde yıkım çalışmalarına başlanacağı bildirildi. Bu kapsamda, İzzet Güçlü Caddesi'nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden başlayarak Ata Köprüsü'nü içine alan 240 metrelik bölüm ile köprünün Cumhuriyet Meydanı giriş kısmının araç ve yaya trafiğine kapatılmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, Dörtyol-Erzin yolunda bulunan Kuzuculu Mahallesi Zühtü Çelebi Caddesi ile Hassa Dervişpaşa Bulvarı-Bintaş Prestij Caddesi kavşağında ve Dörtyol Çaylı Caddesi-Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı Prestij Caddesi kesişiminde trafik akışını düzenlemek ve olası kazaları en aza indirmek amacıyla geometrik kavşak, orta refüj ve trafik sirkülasyonu düzenlemesi yapılması kararlaştırıldı.

Madenli Mahallesi'nde bulunan 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3012, 3013 ve 10460 sokakların ise acil ve istisnai durumlar dışında araç trafiğine kapatılarak yaya ve bisiklet kullanımına ayrılması kabul edildi. Ayrıca Arsuz'daki Hatun Mezarlık Kavşağı, Cezaevi Kavşağı, Pamir Sitesi Kavşağı, Mazman Balıkçılık Kavşağı, Mahal Restoran Kavşağı ve Akçalı Kavşağı'nda, özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğu nedeniyle kalıcı çözümler bulunana kadar dönüşlerin kapatılması uygun görüldü. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Ulaşım, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HBB UKOME Haziran ayı toplantısında 28 gündem maddesi karara bağlandı - Son Dakika

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