Hatay\'da Bahçede Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Altınözü ve Arsuz ilçelerinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altındı.

Yangın, Altınözü ve Arsuz ilçelerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçelik alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangında bahçeler zarar gördü. - HATAY