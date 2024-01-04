Hatay\'da balon balığı yedikten sonra fenalaşan ailede 6 kişi taburcu oldu

Hatay'da balon balığı yedikten sonra fenalaşıp Adana'da hastaneye kaldırılan 7 kişilik ailede 6 kişi taburcu olurken 1 kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İskenderun Numune Mahallesi 572'nci sokakta oturan Müfit Arslan (60), iddiaya göre denizden tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketti. Kısa süre sonra Müfit Arslan ve ailesinin 6 ferdi rahatsızlandı. Zehirlendiklerinden endişelenen aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Müfit Arslan, eşi Semire Aslan, kızı Dilan Göktürk, oğlu Gökyüzü Arslan, torunları Aren Arslan ve Eve Göktürk ile Yasenya Arslan ambulanslarla Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balıktan zehirlendikleri anlaşılan 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 kişilik aileden damat Gökyüzü Göktürk'ün ardından tedavileri tamamlanan Semire Arslan, gelini Yasenya Arslan, kızı Dilan Göktürk, torunları Aren Arslan ve Eva Göktürk de taburcu edildi. Entübe edilen Müfit Arslan ise durumunun iyiye gitmesi üzerine dahiliye yoğun bakıma alındı. - ADANA