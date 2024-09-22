Hatay\'da Baraja Giren 5 Kişiden 4\'ü Cansız Bedeni Bulundu

Baraja giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni çıkarıldı
HATAY - Hatay'da serinlemek için baraja giren 5 yabancı uyruklu şahıstan 4'ünün cansız bedeni çıkarıldı.
Reyhanlı barajına serinlemek için giren 5 yabancı uyruklu şahıstan haber alamayan yakınları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 4 şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin barajda arama çalışmalarının hava kararıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.
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