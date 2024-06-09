Hatay'da Baraja Giren Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

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Hatay'da serinlemek için baraja giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kumlu ilçesi Keli Mahallesi'nde bulunan barajda meydana geldi. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla serinlemek için baraja giren yabancı uyruklu bir kişi, gözden kayboldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, 24 yaşındaki erkek şahsın cesedini 1 saat 50 dakikalık çalışmayla sürede bularak sudan çıkardı. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - HATAY