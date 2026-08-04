Hatay'da Beyaz Eşya Deposu Yangını - Son Dakika
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Hatay'da Beyaz Eşya Deposu Yangını

Hatay\'da Beyaz Eşya Deposu Yangını
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Hatay'da bir beyaz eşya deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'da beyaz eşya deposunda çıkan yangında eşyalar zarar görürken alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın; Antakya ilçesi Kuzetepe Mahallesi'nde bulunan beyaz eşya deposunda yaşandı. Bilinmeyen bir deneden dolayı yaşanan yangında alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş yeri ve içerisindeki eşyalar zarar gördü.

Kaynak: İHA

Beyaz Eşya, Acil Durum, 3. Sayfa, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Beyaz Eşya Deposu Yangını - Son Dakika

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