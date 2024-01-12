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Hatay'da Çalınan Tırın Sahibi Gelecek Güzel Haberi Bekliyor - Son Dakika
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Hatay'da Çalınan Tırın Sahibi Gelecek Güzel Haberi Bekliyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ali Kesik, tırının çalınması sonucu mağdur oldu. Tır şoförü bulunarak ifadesi alındı, ancak tır hırsızlar tarafından çalındığı iddia edildi. Kesik, polis ekiplerinden gelecek güzel haberi bekliyor. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Kesik, yılların emeğinin çalınmasının üzüntüsünü yaşarken, şahısların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Hatay\'da Çalınan Tırın Sahibi Gelecek Güzel Haberi Bekliyor
12.01.2024 - 09:27,  Güncelleme: 09:28
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Hatay'da yaşayan Ali Kesik, yeni yılın ilk gününde çalınan 5 milyon TL değerindeki tırından gelecek güzel haberi bekliyor.

İddialara göre; Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ali Kesik, uzun yıllardan beri ekmek parasını tırı ile taşımacılık yaparak kazanıyor. Kesik, son zamanlarda kendine ait Mercedes marka 31 KKF plakalı tırını çalışması için şoförüne teslim etti. Şoför, yeni yılın ilk gününde sırra kadem basarak ortadan kayboldu. Şoförden haber alamayan ve araç üzerinde bulunan araç takip sisteminin devre dışı olduğunu fark eden Kesik, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu tır şoförü bulunarak ifadesi alındı ve serbest bırakıldı. Tır şoförünün aracın hırsızlar tarafından çalındığını beyan etmesi üzerine Kesik, ekmek teknesinin çalınmasının üzüntüsünü yaşamaya başladı. Yıllarca direksiyon sallayarak satın almayı başardığı tır çalınan Kesik, şimdiyse polis ekiplerinden gelecek güzel haberi bekliyor. Öte yandan, Kesik'e ait tırın farklı bir plakayla Kırıkhan ilçesinde bir benzinlikte güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

"Bir adam gelip 20 yıllık emeğimize çöktü"

Depremzede olarak hayat mücadelesini devam ettirdiğini ifade eden Kesik, yılların emeğinin bir anda yok olduğunu belirterek, "Şoföre ulaşamadık. Aracımıza takılı olan araç takip sisteminin iptal olduğunu öğrendik. Bu durumu emniyete bildirdim. Tırımızın Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde başka bir plaka takılı olarak mazot aldığını tespit ettik. Emniyetle bilgileri paylaştık. Tırımızın kimin aldığı, Kırıkhan'dan ne zaman çıktığını ve Tarsus'a ne zaman girdiğini biliniyor. Depremlerden dolayı mağduruz. Bir adam gelip 20 yıllık emeğimize çökmeleri çok kötü. Şu an çok mağduruz ve bu işin ivedi bir şekilde çözülmesini istiyoruz" dedi.

"Bütün deliller ortadayken bu insanların dışarıda olmaları içimizi çok yakıyor"

Tırı çalan şahısların şoförünü silah zoruyla Kırıkhan'a götürdüklerini iddia eden Kesik, "Şahıs ifadesi için savcılığa çıktı. Şahıs savcılığa 'ben tırı bularak sahibine geri vereceğim' diyerek savcılıktan uzlaşma istedi ve serbest bırakıldı. Şahıs çıktıktan sonra hiçbir şekilde bizimle iletişime geçmedi. Biz sahte plakanın sahibini bulduk. Bu bilgileri emniyetle de paylaştık. Güvenlik kameralarında her şey apaçık ortada duruyor. Biz ne yapacağımızı gerçekten anlayamıyoruz. Bu durum karşısında çok şaşkınız. Biz bütün deliller ortadayken bu insanların dışarıda olmaları içimizi çok yakıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İskenderun, Kırıkhan, Hatay, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Çalınan Tırın Sahibi Gelecek Güzel Haberi Bekliyor - Son Dakika


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