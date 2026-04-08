Yüzük çıkarma operasyonunda gözyaşlarına boğulan çocuğu annesi ve itfaiye ekipleri teselli etti

İskenderun ilçesinde parmağına yüzük sıkıştıran çocuğun ailesi soluğu itfaiye istasyonunda aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Yüzük kesme operasyonu esnasında küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu. Çocuğun parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kurtarıldı. Gözyaşlarına hakim olamayarak 'korkuyorum' diyen çocuğuysa annesi ve itfaiye ekipleri teselli etti. - HATAY