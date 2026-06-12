Çöpleri yakmak isterken oyun parkını yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çöpleri yakmak isterken oyun parkını yaktı

Çöpleri yakmak isterken oyun parkını yaktı
12.06.2026 08:51  Güncelleme: 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kadının çöpleri yakmak için tutuşturduğu ateş, çocuk oyun parkına sıçradı. Yangında park kullanılamaz hale gelirken, kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hatay'da alevlere teslim olarak kullanılmaz hale gelen oyun parkının yanmasıyla ilgili polis ekiplerinin çalışmalarında bölgedeki çöpleri yakmak isteyen bir kadının yaktığı ateşin sıçramasıyla oyun parkının yandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde bulunan bir parkta çocuk oyun alanında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği oyun alanındaki oyuncaklar kullanılmaz hale geldi. Vatandaşların fark ettiği yangın kısa sürede çevrede endişeye neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin çevreye yayılması önlendi. Yangının ardından parkta bulunan oyun gruplarının kullanılmaz hale gelmesiyle parkın yarısı kaldırıldı. Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmalarıyla yangına neden olan M.T. isimli 66 yaşındaki kadın yakalandı. Şüpheli şahıs ifadesinde parkta bulunan çöpleri toplayıp yaktığını, parktan ayrıldıktan sonra ateşin parktaki malzemelere sıçramış olduğunu, kasten bir davranışının olmadığını ifade etti. Şüpheli şahıs, gerekli yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Arsuz Belediyesi'nin yanan parkı yenileyeceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Çocuk, Arsuz, Hatay, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöpleri yakmak isterken oyun parkını yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda beklenen an Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor Dünya Kupası'nda beklenen an! Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor
Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
Bu şehirde yaşanmaz artık İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf “Yok artık“ dedirtti Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf "Yok artık" dedirtti
Dünya Kupası’na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir
Bursa’da rüşvet skandalı: Pasta kutusunda döviz Bursa'da rüşvet skandalı: Pasta kutusunda döviz
İran’dan tehditlere sert yanıt İran'dan tehditlere sert yanıt

08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:12
Dünya Kupası’nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu İşte yeni teknolojinin amacı
Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
08:02
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya’da yakalandı
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı
08:01
PM toplantısının detayları ortaya çıktı Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş
PM toplantısının detayları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş
07:32
Resmi Gazete’de yayımlandı Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 08:59:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Çöpleri yakmak isterken oyun parkını yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.