Hatay\'da çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

DNA Test Sonucu: 3 Çocuğun 2'sinin Biyolojik Babası Değil

Konya'da yaşayan Hüseyin A., anlaşmalı boşandıktan sonra çocuklarına DNA testi yaptırdı. Test sonuçlarına göre, 15 yaşındaki oğlu biyolojik babası çıkarken, 12 ve 9 yaşlarındaki kız çocuklarının biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Eski eşi ise çocukların babasının Hüseyin A.'nın kuzeni olduğunu iddia etti. Hüseyin A., çocukların geleceğini düşünerek adaletin gereğini beklediğini söyledi.