3.Sayfa

Hatay'da demir kapının korkuluklarına sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı.

Samandağ İlçesi Cemal Gürsel Mahallesinde demir kapının korkuluklarına sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yavru köpek, kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Beslemesi yapılan vatandaş doğal yaşam alanına bırakıldı - HATAY