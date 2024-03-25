Hatay\'da depremde hasar alan 2 katlı bina alevlere teslim oldu

Bahçelievler'de korkutan yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, evde yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yarı baygın halde çıkarılan vatandaşlar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.