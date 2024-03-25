Hatay'da depremde hasar alan ve atıl durumda bulunan 2 katlı bina alevlere teslim oldu.
Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi. Depremde hasar alan ve kullanılmaz halde bulunan binada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 buçuk saati bulan çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ahşap bina zarar gördü. Binanın alev alev yandığı anlarsa cep telefonuyla görüntülendi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da depremde hasar alan 2 katlı bina alevlere teslim oldu - Son Dakika
Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, evde yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yarı baygın halde çıkarılan vatandaşlar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken evde yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Rusya'nın Moskova Bölgesi'nde bir konser salonuna silahlı saldırı yaparak en az 137 kişinin ölümüne neden olan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı. Kazada 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayı duyan ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti: Hurdaya dönen Tofaş otomobilde kurtulan olmadı. Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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Kayseri'de polis ekipleri, geçtiğimiz salı günü gerçekleşen cinsel saldırı olayına karışan şüpheliyi 270 saatlik kamera izlemesi sonucu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Lalapaşa Mahallesi'nde yalnız yaşadığı belirtilen Mehmet Demirel'in yakınları, haber alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Demirel'in öldüğü tespit edildi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken polis soruşturma başlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı ve 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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