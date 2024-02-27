Hatay\'da Depremzedelerin Yaşadığı Konteyner Kentte Hırsızlık Olayı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte çeşitli eşyaları çalan 8 şahıs gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 24 Şubat günü Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte gerçekleşen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelileri H.B., M.T., H.İ.K., O.L., A.A., B.S., O.K. ile A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 25 adet klima iç ünitesi, 23 adet klima dış ünitesi, 22 adet elektrikli ocak, 4 adet elektrikli ısıtıcı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY