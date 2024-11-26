Hatay'da Dere Islahı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hatay'da Dere Islahı Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay\'da Dere Islahı Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında sel ve taşkın risklerini azaltmak amacıyla dere ıslahı ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'ndeki Fevvar Deresi'nde yürütülen çalışmalarda, atıklar temizlenerek dere yatak kapasitesi artırıldı.

26.11.2024 11:16  Güncelleme: 11:18
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, yaşanan kış aylarında meydana gelebilecek şiddetli yağışlarda sel ve taşkınların önüne geçebilmek amacıyla il genelinde dere ıslahı çalışmalarını sürdürüyor.

HBB su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) Projeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, dere ve kanallarda temizlik çalışmaları gerçekleştirerek aşırı yağışların oluşturabileceği risklere karşı önlemler almaya devam ediyor. HATSU ekiplerini Defne ilçesine bağlı Aşağıokçular Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fevvar Deresi'nde yürüttüğü ıslah çalışmaları kapsamında çalı, çırpı, balçık, hafriyat, moloz ve çeşitli atıkların temizlendi.

Katı atıklardan kaynaklı yatak kapasitesi azalan derelerin, yapılan temizlik çalışmaları sayesinde yatak kapasitelerinin tekrardan arttırıldığını vurgulayan HATSU Genel Müdürlüğü, temizlik çalışmalarının dışında deprem sonucu yıkılan dere duvarların da onarımının yapıldığını belirtti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Dere Islahı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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