Hatay\'da Dereye Düşen Köpek Kurtarıldı

Hatay'da dereye düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin zorlu operasyonuyla kurtarıldı.
Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nden geçen dereye düşen köpek mahsur kaldı. Köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla özel aparatla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı. İtfaiye ekiplerinin zorlu kurtarma operasyonuysa kameraya yansıdı. - HATAY
