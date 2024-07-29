Hatay\'da Dilenciye Yakalanan 5 Bin TL Paraya El Konuldu

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Hatay'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden yaklaşık 5 bin TL para çıktı. Dilenciye kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını sömüren istismarcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çaylı Caddesi'nde duygu sömürüsüyle dilencilik yapan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 4 bin 911 TL para ele geçirildi. Paraya el konularak dilencilik yapan şahıs hakkında kabahatler kanununca işlem yapıldı. - HATAY