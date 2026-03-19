Kırıkhan\'da ev yangını

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında evde hasar oluştu. - HATAY