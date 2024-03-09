Hatay\'da ev yangını söndürüldü

Hatay'da meydana gelen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. - HATAY
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kadının aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından köylüler, yolu trafiğe kapatarak bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Adatepe köyü sakinleri, yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla yolu trafiğe kapattı ve basın açıklaması yaptı. Köy muhtarı, trafik kurallarına uyma ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Güzelyalı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Seçkin E. tarafından tabancayla vurulan Feray Balkan hayatını kaybetmiş, zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda, Ekrem S. tarafından akrabası Bahri Sezgin'e silahla ateş edildi ve Bahri Sezgin olay yerinde hayatını kaybetti. Ekrem S., olayın ardından canlı yayın yaparak silahıyla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücünün boynuna direkten sarkan kablo dolandı. Boğazı kesilerek yaralanan sürücü, ölümden döndü. Olayın ardından sürücüye ilk müdahale yapıldı ve tedavisi devam ediyor.
Ataşehir'de sık sık trafik kazalarının yaşandığı dörtyol kavşağındaki ilginç kazalar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hız düşürücü setlerin olmadığı yolda sürücülerin dikkatsiz geçişleri nedeniyle sürekli kaza meydana geldiği belirtildi. Mahalle sakinleri çözüm talep ederken, bir iş yerinin güvenlik kamerası kazaları kaydetti.
Adana'da yaşanan olayda, ayrıldığı doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı. Astsubay, olay yerinden kaçarken polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Tahsin Kaya'nın, 87 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaya'nın Fenerbahçe'ye büyük emekleri olduğu belirtilirken, başkanlık döneminde takımın birçok başarı elde ettiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda Türkiye şampiyonu olduğu ve Süper Lig tarihinde en golcü takım olarak tarihe geçtiği hatırlatıldı. Tahsin Kaya'nın vefatı nedeniyle Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
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