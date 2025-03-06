Hatay'da bir fabrikanın çelikhane bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Payas ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. Fabrikanın çelikhane bölümünde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer iş yerlerine sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Fabrikada Yangın - Son Dakika
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