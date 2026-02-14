Hatay'da şiddetli fırtınayla devrilen ve yolu kapatan ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.
Doğu Akdeniz'de yağışlı ve fırtınalı hava etkisini sürdürüyor. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde fırtınanın etkisiyle ağaç yola devrildi. Yola devrilen ve tehlike arz eden ağaca karşı itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Fırtına Ağaç Devrildi - Son Dakika
