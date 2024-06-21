Hatay'da gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklandı

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Hatay'da gözaltına alınan 3 şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun İlçesinde Hırsızlık suçundan 2 yıl 6 Ay hapis cezasıyla aranan A.K., hırsızlık suçlarından aranan M.Ş. ve İ.P. 20 Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca İ.P. ve M.Ş. serbest bırakılırken, A.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY