Hatay'da Gümrük Kaçağı Elektronik Cihazlar ve Döviz Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da Gümrük Kaçağı Elektronik Cihazlar ve Döviz Ele Geçirildi

Hatay\'da Gümrük Kaçağı Elektronik Cihazlar ve Döviz Ele Geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çeşitli elektronik cihazlar ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Aramalarda 36 cep telefonu, 21 akıllı saat, 15 Bluetooth kulaklık, 3 powerbank ve diğer birçok elektronik cihaz bulundu. Ayrıca 6 bin 560 Euro, 2 bin 165 Amerikan doları ve 500 Suudi Arabistan Riyali'ne de el konuldu. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

25.04.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir şüpheliye ait 2 farklı adreste yapılan aramada gümrük kaçağı çeşitli elektronik cihazlar ve yüklü miktarda döviz ele geçirdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 24 Nisan tarihinde Altınözü ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde 1 şüpheliye ait 2 farklı adreste arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı oldukları tespit edilen; 36 cep telefonu, 21 akıllı saat, 15 Bluetooth kulaklık, 3 powerbank, 28 şarj cihazı, 271 şarj kablosu, 13 kablolu kulaklık, 9 aux kablosu, 4 oyun konsolu, 6 bilgisayar faresi, 1 ses bombası, 5 akıllı saat şarj kablosu, 4 araç şarj kiti ve 11 çok amaçlı kablo ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 560 Euro, 2 bin 165 Amerikan doları ve 500 Suudi Arabistan Riyali'ne de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlemlere başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Altınözü, Hatay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Gümrük Kaçağı Elektronik Cihazlar ve Döviz Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:20 Resepsiyonda dikkat çeken görüntü Yenişehirlioğlu “Helal parayla aldım“ dediği 592 bin liralık saati çıkardı Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu "Helal parayla aldım" dediği 592 bin liralık saati çıkardı
08:38 Çanakkale’de Atatürk’ün tarihi emri verdiği 57. Alay’a vefa yürüyüşü Çanakkale'de Atatürk'ün tarihi emri verdiği 57. Alay'a vefa yürüyüşü
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:49 CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var
09:53 Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı İki kadın arasındaki davada karar çıktı Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı! İki kadın arasındaki davada karar çıktı
09:29 Survivor All Star’a veda eden isim Berna oldu Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu
09:28 İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık Yarışı Kızışıyor İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık Yarışı Kızışıyor
09:03 İzmir’e çöl tozu bulutu çöktü İzmir'e çöl tozu bulutu çöktü
08:20 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
08:16 Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a geri dönüyor İlk fragman da geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi
07:54 Ateş Kuşları dizisi final yapıyor Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 10:20:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Gümrük Kaçağı Elektronik Cihazlar ve Döviz Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement