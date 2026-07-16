Hatay'da şarampole devrilerek hurdaya dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Kaza; Antakya - Altınözü yolu Kuruyer Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu şarampole devrildi. Kazada kamyon hurdaya döndü. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumu iyi ola sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Hafriyat Kamyonu Devrildi - Son Dakika
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