Hatay\'da İş Makinesi Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da sanayi bölgesinde iş makinesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir işletmede yaşandı. Park halinde bulunan iş makinesi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle iş yerine sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY