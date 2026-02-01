İstinat duvarının altında kalan araçlar demir yığını haline geldi

Hatay'da çöken istinat duvarının altında kalarak hurdaya dönen araçlar ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleden geçen tren yolu hattının istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası park halindeki araçların istinat duvarı ve kayalar devrildi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki arama çalışmalarında herhangi bir canlı izine rastlanmadı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleriyle bölgede enkaz altında kalan araçları kurtarmak için gece saatlerinde çalışma başlatıldı. Havanın aydınlanmasıyla felaketin boyutu ortaya çıkarken enkazdan çıkarılan 7 aracın hurdaya döndüğü görüldü.
Enkazdan çıkarılan araçlarını teslim alan vatandaşlar, olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadığına şükrettiklerini söylediler. - HATAY
