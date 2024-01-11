Hatay\'da Kaçak Cep Telefonları Ele Geçirildi

Hatay'da polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 10 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalar yaptı. Ekipler, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptıkları aramada 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli M.R.T. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı. - HATAY