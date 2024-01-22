Hatay\'da Kaçak Yollarla Giriş Yapan 10 Suriye Uyruklu Göçmen Yakalandı

Hatay'da ülkeye kaçak yollarla giriş yapan 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15-20 Ocak tarihleri arasında Kırıkhan Ceylanpınar köyü, Reyhanlı Tayfur Sökmen Caddesi ve Kırıkhan Topboğazı istikametinde yaptığı uygulamada durdurulan araçlarda 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerden M.E., hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenerek, Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Olaylarla ilgili D.D., H.K., A.C. ve M.C. adlı şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.C. ve M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY